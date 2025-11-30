Lista stupri al liceo Giulio Cesare gli studenti | Si pensa solo alla tutela dell' immagine della scuola
Dopo la "lista degli stupri" comparsa in uno dei bagni degli studenti con nomi e cognomi di 8 ragazze e 1 ragazzo, gli allievi del liceo Giulio Cesare non ci stanno al silenzio: vogliono «essere presi sul serio» - scrivono nero su bianco i rappresentanti d’istituto - e reclamano «il diritto ad una scuola che non si limiti a "salvare la facciata" ma che affronti davvero ciò che accade al suo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Lista degli stupri al Liceo Giulio Cesare, l’intervista a una delle ragazze: “Provo ribrezzo e tanta rabbia” Link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
La “lista degli stupri” scoperta su un muro del Liceo Giulio Cesare di Roma è indegna, vergognosa e riprovevole. Fa riflettere su come il dibattito di questi giorni sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole sia surreale, tra consenso informato, finto moralismo Vai su X
«Lista stupri» al Giulio Cesare: botta e risposta studenti-dirigente - Gli alunni propongono la creazione di gruppi di lavoro con docenti e personale scolastico. rainews.it scrive
Roma, choc per la 'lista di stupri' al liceo Giulio Cesare - Un elenco di 8 nomi di ragazze più quello di un ragazzo, in rosso, e accanto la scritta: 'lista di stupri'. Come scrive ansa.it
“Nella lista stupri c’è anche il mio nome: è una minaccia”, parla una studentessa del liceo Giulio Cesare - Una “lista stupri” spuntata sul muro del bagno dei maschi del liceo con una decina di nomi. Come scrive msn.com