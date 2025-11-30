Dopo la "lista degli stupri" comparsa in uno dei bagni degli studenti con nomi e cognomi di 8 ragazze e 1 ragazzo, gli allievi del liceo Giulio Cesare non ci stanno al silenzio: vogliono «essere presi sul serio» - scrivono nero su bianco i rappresentanti d’istituto - e reclamano «il diritto ad una scuola che non si limiti a "salvare la facciata" ma che affronti davvero ciò che accade al suo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lista stupri al liceo Giulio Cesare, gli studenti: "Si pensa solo alla tutela dell'immagine della scuola"