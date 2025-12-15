I Radioamatori dell’Era Grande Salento all’open day nella G Cesare

L’open day presso la scuola media statale Giulio Cesare di Brindisi ha coinvolto numerosi studenti e genitori, offrendo un’occasione di scoperta e approfondimento sulle attività dei Radioamatori dell’“Era Grande Salento”. I visitatori hanno potuto esplorare laboratori didattici e l’aula dedicata, evidenziando l’interesse crescente verso questa disciplina e le sue applicazioni.

BRINDISI - Anche questa volta ha suscitato grande interesse nei ragazzi, accompagnati dai genitori eo docenti nel visitare tutti i laboratori didattici, e anche l'aula messa a disposizione da parte della scuola media statale Giulio Cesare di Brindisi per i Radioamatori che l'hanno allestita nel.