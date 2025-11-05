Sassuolo le Master Songs di Alice protagoniste al Teatro Carani
Dopo il grande successo dei tour Eri con me – Alice canta Battiato e Viaggio in Italia, Alice arriva al Teatro Carani di Sassuolo sabato 15 novembre con il suo nuovo progetto Master Songs, un concerto di intensa eleganza che intreccia musica, parole e immagini in un dialogo poetico con il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sassuolo 0-1 Roma (FT) ?Dybala 16' Credit Photo #FootballMaster - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Mister Grosso e Sebastian Walukiewicz al termine di #SassuoloGenoa ? #ForzaSasol - X Vai su X
Alice in concerto al Teatro Carani di Sassuolo con “Master Songs” - Dopo il grande successo dei tour Eri con me – Alice canta Battiato e Viaggio in Italia, Alice arriva al Teatro Carani di Sassuolo sabato 15 novembre con il suo nuovo progetto Master Songs, un concerto ... Secondo sassuolo2000.it
Alice torna in tour da ottobre con Master Songs - In autunno Alice riprende il tour teatrale Master Songs, iniziato nell'estate 2024 e proseguito poi nei teatri italiani fino a gennaio 2025. Lo riporta ansa.it
Alice torna in tour, Master Songs omaggio ai grandi cantautori - Prende il via il tour di Alice nei teatri Master Songs, un viaggio in compagnia delle canzoni del suo repertorio come cantautrice e come interprete di grandi cantautori italiani. Secondo ansa.it