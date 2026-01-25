Alex Honnold ha scalato in diretta il Taipei 101, uno dei grattacieli più alti del mondo, raggiungendo la cima in free-solo. Questa disciplina estrema prevede l’arrampicata senza corde, imbracature o protezioni. L’impresa, portata a termine con successo, ha suscitato grande attenzione per la sua difficoltà e il rischio elevato.

Ha rischiato la morte in diretta ma alla fine ce l’ha fatta. Il noto scalatore Alex Honnold ha compiuto l’impresa di raggiungere la cima del Taipei 101 in free-solo, una disciplina estrema che consiste in scalare pareti da soli e senza l’utilizzo di corde, imbracature o protezioni. Tutto in diretta su Netflix. Honnold è il protagonista dell’iconico documentario Free Solo, Oscar per il miglior documentario nel 2019 incentrato sulla scalata della montagna El Capitan, una parete di oltre 900 metri in California. Nella mattina di domenica 25 gennaio, sotto al colosso di Taiwan si è radunata una folla di persone scese in strada per assistere all’evento e tifare per l’atleta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alex Honnold scala in diretta il Taipei 101, grattacielo di 508 metri: l’impresa a mani nude e senza corde

Alex Honnold conquista il grattacielo Taipei 101, l’impresa folle senza corde né dispositivi di sicurezza: quanto ci ha messo – Il videoIl 25 gennaio, l’alpinista americano Alex Honnold ha compiuto un’impresa senza precedenti, scalando a mani nude il Taipei 101, uno degli edifici più alti del mondo, senza utilizzare corde o dispositivi di sicurezza.

Alex Honnold fa un’altra impresa: ha scalato il grattacielo di Taiwan, 508 metri senza protezioniAlex Honnold ha recentemente scalato il grattacielo di Taiwan, alto 508 metri, senza l’uso di protezioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Alex Honnold scala Taipei 101, uno dei grattacieli più alti al mondo, e Netflix lo trasmette in diretta; Taiwan, l'alpinista Alex Honnold scala senza sicurezza il grattacielo Taipei 101; Fino a che punto saremmo disposti a mettere in gioco la nostra vita, in diretta tv? La risposta non è così scontata; Chi è Alex Honnold, l'uomo che in diretta su Netflix tenterà di scalare a mani nude il Taipei 101.

Il climber Alex Honnold scala il grattacielo Taipei 101 in free soloL'arrampicatore statunitense Alex Honnold ha scalato il grattacielo Taipei 101, uno degli edifici più alti del mondo. Incitato dai moltissimi fan presenti ai piedi dell'edificio, il quarantenne è dive ... ilgiornale.it

Alex Honnold scala in free solo l'edificio più alto di Taiwan, il Taipei 101Lo scalatore statunitense è salito senza corde. La storica impresa, della durata di novanta minuti, è stata seguita da migliaia di persone ... rainews.it

Lo statunitense Alex Honnold ha scalato in poco più di un’ora e mezza il Taipei 101 (508 metri) senza corde né imbracature. L’ascesa, trasmessa in diretta streaming su Netflix, ha tenuto il mondo con il fiato sospeso sopra Taiwan - facebook.com facebook

Senza attrezzatura di sicurezza e con solo scarpe speciali, un sacchetto di magnesite e la sua caratteristica maglietta rossa, l'alpinista americano Alex Honnold ha fatto la storia, il 25 gennaio, raggiungendo con successo la cima del Taipei 101, l'undicesimo e x.com