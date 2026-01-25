Alex Honnold fa un'altra impresa | ha scalato il grattacielo di Taiwan 508 metri senza protezioni

Alex Honnold ha recentemente scalato il grattacielo di Taiwan, alto 508 metri, senza l’uso di protezioni. L’atleta, noto per l’arrampicata in solitaria, ha portato a termine questa impresa senza incidenti, suscitando commenti e critiche sulla sua scelta. Questa performance si inserisce nel suo percorso di sfide estreme, evidenziando le sue capacità e il suo approccio all’arrampicata senza supporti.

L'americano pratica l'arrampicata 'free solo', cioè senza corde né protezioni. Honnold era stato assai criticato per questa impresa, che è riuscito a realizzare senza patimenti.🔗 Leggi su Fanpage.it Alla fine Alex Honnold è riuscito a scalare slegato il grattacielo di oltre 500 metri a TaipeiAlex Honnold ha recentemente completato una scalata solitaria del grattacielo di oltre 500 metri a Taipei, trasmessa in diretta su Netflix. Leggi anche: Alex Honnold proverà a scalare slegato questo grattacielo, in diretta su Netflix Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Fino a che punto saremmo disposti a mettere in gioco la nostra vita, in diretta tv? La risposta non è così scontata; Oggi è il giorno: Taipei 101. Honnold smorza le critiche: Sono abituato a questi rischi; Alex Honnold in free solo e in diretta tv sul grattacielo più alto di Taiwan; Arrampicare in diretta col rischio di morire in differita. Alex Honnold fa un’altra impresa: ha scalato il grattacielo di Taiwan, 508 metri senza protezioniL’americano pratica l’arrampicata ‘free solo’, cioè senza corde né protezioni. Honnold era stato assai criticato per questa impresa, che è riuscito a realizzare senza patimenti. fanpage.it Alex Honnold ce la fa, il free climber 'conquista' uno degli edifici più alti del mondoIl famoso free climber ha 'conquistato' uno dei grattacieli più alti del mondo, il Taipei 101, fermandosi sulla vetta a 508 metri di altezza ... adnkronos.com Alla fine Alex Honnold è riuscito a scalare slegato il grattacielo di oltre 500 metri a Taipei x.com Prima di interrogarsi sulle ragioni che hanno spinto Alex Honnold a scalare con successo il grattacielo più alto di Taiwan (508 metri) senza corda, forse bisognerebbe chiedersi: "Come mai questa iniziativa ci interessa tanto" Proviamo quindi a invertire la tele - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.