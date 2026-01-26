Alemagna ha aperto due nuove varianti della Statale 51 a Tai di Cadore e Valle di Cadore, con l’obiettivo di migliorare la circolazione verso Cortina in vista delle Olimpiadi. All'evento, presenti il ministro Salvini e la ministra Stefani, confermando l'importanza strategica delle modifiche per la viabilità locale e turistica nel Cadore.

CADORE (BELLUNO) - Sono state inaugurate nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio due delle principali varianti della Statale 51 d'Alemagna, quelle di Tai di Cadore e Valle di Cadore. Le due gallerie sono state realizzate per bypassare i due centri urbani e snellire il traffico lungo la principale arteria stradale del Cadore che porta a Cortina d'Ampezzo, anche in vista dell'imminente inizio delle Olimpiadi. All'inaugurazione, oltre alle autorità locali, erano presenti il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, il governatore del Veneto Alberto Stefani. Presente anche Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato Anas gestore della strada. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alemagna, inaugurate le varianti per snellire il traffico verso Cortina in vista delle Olimpiadi. Presenti Salvini e Stefani

