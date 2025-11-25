Sulla Brebemi arrivano droni e cani robot per monitorare traffico e sicurezza in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina

Milano, 25 novembre 2025 – Cani robot e droni vigileranno su sicurezza, rischi d’incidenti e flussi di traffico che percorreranno le carreggiate della Brebemi – l’A35 che unisce Milano, Bergamo e Brescia – in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ormai alle porte. L’autostrada, nata come alternativa per alleggerire la A4 – direttrice che unisce il Nord Italia da Torino a Trieste e per questo ultratrafficata – proprio in occasione dei giochi olimpici rivelerà tutta la sua importanza strategica sull’asse Milano-Cortina per la vicinanza all’ aeroporto di Linate, dove atterrerà la maggior parte di turisti e atleti, e quindi per i collegamenti col Veneto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sulla Brebemi arrivano droni e cani robot per monitorare traffico e sicurezza in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina

News recenti che potrebbero piacerti

Paola Patricelli ha spinto Roberta Pagliuca, in carrozzina dalla nascita, per i 42 chilometri della maratona più famosa di tutte: insieme, dopo 13 anni, hanno realizzato un sogno. A35 Brebemi è stata al loro fianco in questa avventura, riconoscendo nella loro st Vai su Facebook

Sulla Brebemi arrivano droni e cani robot per monitorare traffico e sicurezza in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina - La direttrice che collega la metropoli lombarda e l’aeroporto di Linate al Veneto sarà strategica nei giorni dei Giochi ... Segnala msn.com

Sulla Brebemi arrivano cani robot e droni in vista delle OIimpiadi - Alla regia c'è una centrale di controllo operativa 24 ore al giorno sette giorni su sette ... Si legge su ilgiorno.it

A35 Brebemi, anche i cani robot per rendere sempre più sicura la tratta in vista delle Olimpiadi - Milanesi (DG di A35 Brebemi): "La nostra priorità è garantire un’esperienza di viaggio sicura, moderna e affidabile, ogni giorno e ancor più in vista ... Riporta affaritaliani.it