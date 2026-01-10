Muore un vigilante in un cantiere delle Olimpiadi Milano Cortina | il messaggio di Matteo Salvini

Un uomo di 55 anni, impegnato nella vigilanza notturna a Cortina d'Ampezzo, ha perso la vita durante il servizio. La famiglia denuncia possibili carenze nelle tutele e nelle condizioni di lavoro. Il decesso durante il turno notturno. La tragedia si è consumata nella notte dell' 8 gennaio a Cortina d'Ampezzo (Belluno), all'interno di un cantiere legato alle opere per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A perdere la vita è stato Pietro Zantonini, 55 anni, originario della provincia di Brindisi. Secondo quanto emerso, a contattare il 118 sarebbero stati i colleghi, dopo che l'uomo aveva chiesto aiuto telefonicamente.

