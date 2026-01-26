alemagna inaugurate le varianti di tai e valle per snellire il traffico verso cortina in vista delle olimpiadi presenti salvini e stefani

Il 26 gennaio sono state inaugurate le nuove varianti di Tai e Valle di Cadore lungo la Statale 51 d'Alemagna, con l’obiettivo di ridurre il traffico diretto verso Cortina in vista delle Olimpiadi. Alla cerimonia hanno partecipato Salvini e Stefani, segnando un importante intervento infrastrutturale nel territorio del Cadore, volto a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale.

CADORE (BELLUNO) - Sono state inaugurate nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio due delle principali varianti della Statale 51 d'Alemagna, quelle di Tai di Cadore e Valle di Cadore. Le due gallerie (realizzate con un investimento di 185 milioni di euro) sono state realizzate per bypassare i due centri urbani e snellire il traffico lungo la principale arteria stradale del Cadore che porta a Cortina d'Ampezzo, anche in vista dell'imminente inizio delle Olimpiadi. La cerimonia è avvenuta nel giorno del passaggio della fiaccola olimpica nell'Alto Bellunese. All'inaugurazione, oltre alle autorità locali, erano presenti il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, il governatore del Veneto Alberto Stefani. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

