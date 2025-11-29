Milano Cortina 2026 Gemme Anas | Da gennaio pronte le varianti di Valle e Tai di Cadore – Il video

Open.online | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Belluno, 29 novembre 2025 Anas annuncia che le varianti di Valle e Tai sulla SS 51 apriranno al traffico il 26 gennaio, completando due opere chiave per migliorare l’accessibilità verso Cortina in vista dei Giochi Milano-Cortina 2026, frutto di un programma da oltre 350 milioni che ha già visto oltre cento interventi per sicurezza e viabilità nel Cadore. A spiegarlo è l'ad di Anas Claudio Andrea Gemme. Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milano cortina 2026 gemmeMilano Cortina 2026, Gemme (Anas): "Da gennaio pronte le varianti di Valle e Tai di Cadore" - Anas annuncia che le varianti di Valle e Tai sulla SS 51 apriranno al traffico il 26 gennaio, completando due opere chiave per migliorare l’accessibilità verso Cortina in vista dei Giochi Milano- Segnala ilgiornale.it

milano cortina 2026 gemmeA gennaio aperte le varianti di Valle e Tai sulla SS51 Alemagna - Saranno aperte al traffico il 26 gennaio la variante di Valle e la variante di Tai lungo la Statale 51 di Alemagna, in provincia di Belluno, che fanno parte delle opere previste per le Olimpiadi di Mi ... Scrive msn.com

milano cortina 2026 gemmeAlemagna, a gennaio aprono le varianti di Valle e Tai di Cadore: «Così migliora la viabilità quotidiana e per arrivare a Cortina per le Olimpiadi» - Aprono al traffico il 26 gennaio 2026 la variante di Valle e la variante di Tai lungo la Statale 51 di Alemagna, previste ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina 2026 Gemme