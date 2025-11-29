Milano Cortina 2026 Gemme Anas | Da gennaio pronte le varianti di Valle e Tai di Cadore – Il video

(Agenzia Vista) Belluno, 29 novembre 2025 Anas annuncia che le varianti di Valle e Tai sulla SS 51 apriranno al traffico il 26 gennaio, completando due opere chiave per migliorare l’accessibilità verso Cortina in vista dei Giochi Milano-Cortina 2026, frutto di un programma da oltre 350 milioni che ha già visto oltre cento interventi per sicurezza e viabilità nel Cadore. A spiegarlo è l'ad di Anas Claudio Andrea Gemme. Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina. ci domandiamo, senza alcuna polemica: perché i Comandanti dell’Interregionali Pastrengo di Milano e Vittorio Veneto di Padova non vengono coinvolti a sufficienza nelle organizzazioni? Sarebbero di notevole import - facebook.com Vai su Facebook

@DUALIPA: “Ci vediamo lì!” e lo spot delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 conquista tutti Numeri altissim: Milano-Cortina si prepara a scrivere una nuova pagina di sport e comunicazione ? ? #MilanoCortina2026 #OlimpiadiInvernali Vai su X

Milano Cortina 2026, Gemme (Anas): "Da gennaio pronte le varianti di Valle e Tai di Cadore" - Anas annuncia che le varianti di Valle e Tai sulla SS 51 apriranno al traffico il 26 gennaio, completando due opere chiave per migliorare l’accessibilità verso Cortina in vista dei Giochi Milano- Segnala ilgiornale.it

A gennaio aperte le varianti di Valle e Tai sulla SS51 Alemagna - Saranno aperte al traffico il 26 gennaio la variante di Valle e la variante di Tai lungo la Statale 51 di Alemagna, in provincia di Belluno, che fanno parte delle opere previste per le Olimpiadi di Mi ... Scrive msn.com

Alemagna, a gennaio aprono le varianti di Valle e Tai di Cadore: «Così migliora la viabilità quotidiana e per arrivare a Cortina per le Olimpiadi» - Aprono al traffico il 26 gennaio 2026 la variante di Valle e la variante di Tai lungo la Statale 51 di Alemagna, previste ... Si legge su msn.com