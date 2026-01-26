Alcaraz mima i crampi agli Australian Open presa in giro a Sinner?

L'attenzione si concentra sui recenti sviluppi degli Australian Open 2026, dove Carlos Alcaraz è stato coinvolto in discussioni riguardo ai crampi di Jannik Sinner. La vicenda, accentuata dalla chiusura temporanea del tetto durante il match, ha suscitato diverse interpretazioni tra giocatori e appassionati. In questo contesto, si analizzano le dinamiche sportive e le possibili implicazioni di quanto accaduto, mantenendo un tono obiettivo e informativo.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz prende in giro Jannik Sinner? I crampi accusati dall'azzurro nel terzo turno degli Australian Open 2026 contro Spizzirri e la ravvicinata chiusura del tetto, che ha 'salvato' il numero due del mondo, continuano a far discutere, anche tra gli stessi giocatori. Nelle ultime ore è diventato virale un video in cui Alcaraz sembra sfottere il rivale, mimando proprio il gesto dei crampi. Succede tutto dopo il match point trasformato contro Tommy Paul, nella partita valida per gli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Alcaraz esulta e fa finta di toccarsi la coscia, iniziando a zoppicare. Anche Alcaraz potrebbe costretto ad affrontare condizioni estreme, visto che le previsioni parlano di 45º a Melbourne per martedì Di fronte a una domanda sul caldo, Carlos si è complimentato con Jannik per la sua capacità di affrontare il momento di crisi

