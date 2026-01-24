australian open sinner lotta con i crampi e finisce agli ottavi

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale agli Australian Open 2026, superando Eliot Spizzirri in quattro set. Dopo una partita durata quasi quattro ore, l'italiano ha affrontato e superato difficoltà legate ai crampi e alle alte temperature. Con questa vittoria, Sinner prosegue il suo percorso nel torneo, dimostrando determinazione e resistenza in una sfida impegnativa.

Jannik Sinner è agli ottavi degli Australian Open 2026. Dopo quasi quattro ore di lotta con i crampi e il caldo, l’altoatesino ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri per 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Nel prossimo turno sfiderà in derby Luciano Darderi, che ha avuto la meglio contro il russo Karen Khachanov. Prosegue la corsa anche Lorenzo Musetti, che ha vinto sul ceco Tomas Machac, per un’edizione da record per il nostro tennis con ben tre azzurri agli ottavi. L’atleta toscano sfiderà il vincente tra lo svizzero Stan Wawrinka e lo statunitense Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Lettera43.it

