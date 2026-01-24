Sinner problemi contro Spizzirri | crampi agli Australian Open

Durante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha affrontato problemi di crampi nel match contro Eliot Spizzirri, disputato il 24 gennaio. Il tennista italiano ha manifestato un malessere fisico nel terzo set, dopo aver perso il primo e vinto il secondo. Questa difficoltà ha influito sull’andamento della partita, evidenziando le sfide fisiche e mentali di Sinner nel torneo.

(Adnkronos) – Problema crampi per Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Nella sfida di oggi, sabato 24 gennaio, contro Eliot Spizzirri, il tennista azzurro ha subito un malessere fisico nel corso del terzo set, dopo aver perso il primo parziale e vinto il secondo. Dopo il secondo game, sul punteggio di 1-1, Sinner ha chiamato il fisioterapista per un problema ai polpacci. L'intervento si è concentrato in particolare sul polpaccio destro, vittima di crampi, una problematica che lo aveva già messo in ginocchio nel corso della scorsa stagione e che è accentuata dalle elevate temperature di Melbourne, che nella giornata di oggi superano i 40 gradi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sinner infortunato, Jannik ha i crampi (e il match con Spizzirri viene sospeso per caldo). Cosa è successo

