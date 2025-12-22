Un albero per ogni bambino nato | 20 piante a Castelnuovo

Lucca, 22 dicembre 2025 – Castelnuovo ha celebrato i bambini nati nel corso dell’anno con la giornata “CresciAmo Castelnuovo”, promossa dall’amministrazione comunale. Un appuntamento molto partecipato, durante il quale alle famiglie è stato consegnato un kit di benvenuto e si è svolta la tradizionale piantumazione simbolica dedicata ai nuovi nati. Per l’occasione è stato messo a dimora un ginkgo biloba nella piazza situata sotto il Comune, nell’area dell’ex pista di pattinaggio ai piedi della Rocca. L’albero è uno dei 20 esemplari donati al Comune dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord nell’ambito del progetto “Un albero per ogni nuovo nato”, iniziativa che il Consorzio porta avanti da diversi anni e che nel 2025 ha permesso di distribuire 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

