Pedone morto dopo l' incidente in via Ammiraglio Rizzo la protesta | Da tempo strada dissestata e con poca luce

Un incidente mortale in via Ammiraglio Rizzo ha coinvolto Carmelo Barone, investito da un postino in scooter e deceduto dopo alcuni giorni di ospedale. La tragedia ha scatenato proteste, con cittadini che denunciano lo stato dissestato della strada e la scarsa illuminazione, fattori ritenuti aggravanti di questa drammatica perdita.

