Pedone morto dopo l' incidente in via Ammiraglio Rizzo la protesta | Da tempo strada dissestata e con poca luce
Un incidente mortale in via Ammiraglio Rizzo ha coinvolto Carmelo Barone, investito da un postino in scooter e deceduto dopo alcuni giorni di ospedale. La tragedia ha scatenato proteste, con cittadini che denunciano lo stato dissestato della strada e la scarsa illuminazione, fattori ritenuti aggravanti di questa drammatica perdita.
Carmelo Barone, investito lunedì scorso da un postino in scooter in via Ammiraglio Rizzo, all'incrocio con via Thaon di Revel, e morto ieri in ospedale, è l'undicesimo pedone che ha perso la vita a Palermo nel 2025. A seguito dell'ennesima tragedia, il presidente dell'ottava circoscrizione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
