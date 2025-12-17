Pedone morto dopo l' incidente in via Ammiraglio Rizzo la protesta | Da tempo strada dissestata e con poca luce

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente mortale in via Ammiraglio Rizzo ha coinvolto Carmelo Barone, investito da un postino in scooter e deceduto dopo alcuni giorni di ospedale. La tragedia ha scatenato proteste, con cittadini che denunciano lo stato dissestato della strada e la scarsa illuminazione, fattori ritenuti aggravanti di questa drammatica perdita.

Immagine generica

Carmelo Barone, investito lunedì scorso da un postino in scooter in via Ammiraglio Rizzo, all'incrocio con via Thaon di Revel, e morto ieri in ospedale, è l'undicesimo pedone che ha perso la vita a Palermo nel 2025. A seguito dell'ennesima tragedia, il presidente dell'ottava circoscrizione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Incidente in via Ammiraglio Rizzo, investito da un postino in scooter: morto un anziano

Leggi anche: Billy Vigar morto a 21 anni dopo un incidente in campo: la sua generosità gli è costata la vita

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Muore 58enne caduto dalla moto per evitare un pedone

Video Muore 58enne caduto dalla moto per evitare un pedone

Incidente a Genova: pedone travolto da un tir e trascinato per chilometri, chi era la vittima - Genova, incidente choc nella serata di ieri 16 dicembre: pedone investito da un tir e trascinato per chilometri, la vittima è un musicista. notizie.it

pedone morto dopo incidenteTravolto da un camion a Sampierdarena, pedone muore in strada - Tragico incidente a Sampierdarena: pedone investito da un camion in corso Martinetti e trascinato per un lungo tratto. ligurianotizie.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.