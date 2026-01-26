Al via il concorso della Regione L' Europa siamo noi destinato agli studenti abruzzesi

La Regione Abruzzo ha aperto il bando del concorso “L’Europa siamo noi”, rivolto agli studenti delle quarte classi delle scuole superiori. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani nella conoscenza e nella partecipazione attiva alla cittadinanza europea, approfondendo il ruolo della Commissione europea. Un’opportunità per i ragazzi di scoprire più da vicino le istituzioni europee e il loro impatto sulla vita quotidiana.

Il concorso della Regione Abruzzo invita gli studenti delle quarte classi delle scuole superiori a diventare protagonisti attivi della cittadinanza europea La Regione Abruzzo ha pubblicato il bando per il concorso “L’Europa siamo noi. I ragazzi conoscono la Commissione europea” destinato agli studenti delle quarte classi delle scuole superiori per diventare protagonisti attivi della cittadinanza europea. L'iniziativa è un’opportunità che permette di approfondire e capire compiutamente il valore della programmazione dei fondi Fesr e Fse+ e come essa incida concretamente sul territorio abruzzese.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su regione concorso

È aperto il concorso dedicato agli studenti delle scuole superiori, intitolato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su regione concorso

Argomenti discussi: CourtMed, via al concorso per cortometraggi mediterranei; Concorso PNRR 3 per docenti, al via gli orali. Anief: serve il doppio canale di reclutamento; Uno scatto per raccontare la bellezza del territorio: al via il concorso fotografico Paesaggi di Azzate; Foggia, 1816 domande per 26 posti al Comune: al via la maratona dei concorsi.

Al via il concorso per miglior allievo e migliore lady chef calabrese: tutto pronto al TrecrociInoltre sarà presentato l’indirizzo: Servizi per la sanità e l'assistenza sociale, un percorso innovativo nato dalla volontà di rispondere alle esigenze della società e del mercato del lavoro ... reggiotoday.it

Ripatransone: al via il concorso Mi prendo cura di te, dedicato al Prof. Dott. Numa CelliniLa cerimonia di premiazione si terrà a Ripatransone il 31 maggio 2026, nel corso delle iniziative organizzate per la XXV Giornata Nazionale del Sollievo. Il concorso è promosso con il patrocinio della ... picenotime.it

In Puglia è in corso il confronto sul concorso unico regionale per infermieri: mille posti da coprire e una carenza di personale che pesa sui servizi sanitari. Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche hanno chiesto a Regione e Asl Bari di evitare la prova presel - facebook.com facebook

Decreto graduatoria rettificata classe di concorso A045 Regione Sicilia GM18 – 26 gennaio 2026 x.com