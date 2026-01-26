Al via il concorso della Regione L' Europa siamo noi destinato agli studenti abruzzesi
La Regione Abruzzo ha aperto il bando del concorso “L’Europa siamo noi”, rivolto agli studenti delle quarte classi delle scuole superiori. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani nella conoscenza e nella partecipazione attiva alla cittadinanza europea, approfondendo il ruolo della Commissione europea. Un’opportunità per i ragazzi di scoprire più da vicino le istituzioni europee e il loro impatto sulla vita quotidiana.
Il concorso della Regione Abruzzo invita gli studenti delle quarte classi delle scuole superiori a diventare protagonisti attivi della cittadinanza europea La Regione Abruzzo ha pubblicato il bando per il concorso “L’Europa siamo noi. I ragazzi conoscono la Commissione europea” destinato agli studenti delle quarte classi delle scuole superiori per diventare protagonisti attivi della cittadinanza europea. L'iniziativa è un’opportunità che permette di approfondire e capire compiutamente il valore della programmazione dei fondi Fesr e Fse+ e come essa incida concretamente sul territorio abruzzese.🔗 Leggi su Ilpescara.it
