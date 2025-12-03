Studenti abruzzesi in gara | un video per vincere Bruxelles e scoprire l’Europa
L'Aquila - Un progetto formativo che invita gli istituti superiori a raccontare i fondi europei, promuovendo cittadinanza attiva, educazione finanziaria e consapevolezza delle opportunità per i territori. La Regione Abruzzo ha presentato un nuovo concorso rivolto agli studenti delle classi quarte degli istituti superiori, con l’obiettivo di far conoscere da vicino il funzionamento e il valore dei fondi europei. L’iniziativa, promossa dall’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo, è stata illustrata durante i lavori del Comitato di Sorveglianza dei programmi cofinanziati dall’Unione europea. Alla presentazione hanno preso parte due classi del liceo scientifico “Galilei”, mentre numerose altre scuole della regione hanno seguito l’evento online, trasformandolo in un momento di confronto e partecipazione diffusa. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
