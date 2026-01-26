Al via il censimento dei senzatetto a Palermo rispondono all' appello 400 volontari

Oggi, 26 gennaio, a Palermo prende avvio il censimento dei senzatetto, parte del progetto nazionale “Tutti contano” dell’Istat. Quaranta volontari sono intervenuti per raccogliere dati sulle persone senza dimora presenti in città. L’iniziativa mira a fornire un quadro accurato della situazione, al fine di migliorare le strategie di assistenza e inclusione. La collaborazione tra enti pubblici e volontari rappresenta un passo importante nella conoscenza delle esigenze di questa fascia vulnerabile.

Entra nella fase operativa il progetto "Tutti contano", la rilevazione nazionale delle persone senza dimora promossa da Istat in collaborazione con Fio.Psd, che coinvolge le 14 città metropolitane italiane. L'assessore Calabrò: "Dati fondamentali per avere politiche efficaci" Il conto alla rovescia è finito: oggi, 26 gennaio, anche Palermo entra ufficialmente nella fase operativa del progetto "Tutti contano", la Rilevazione nazionale delle persone senza dimora promossa da Istat in collaborazione con la Federazione italiana organismi per le persone senza dimora (Fio.Psd), che coinvolge complessivamente le 14 città metropolitane italiane.

