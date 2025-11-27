L' Istat censirà i senzatetto in 14 città italiane si cercano volontari anche a Palermo

Diecimila volontari e volontarie nelle città metropolitane italiane. Anche a Palermo. Saranno loro a realizzare, il 26, 28 e 29 gennaio 2026, la rilevazione nazionale sulle persone senza dimora promossa da Istat nelle 14 città metropolitane. L’iniziativa, coordinata da Fio.Psd – Federazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

