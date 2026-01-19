Galà di danza omaggio a Nurayev al teatro Massimo

Il 13 maggio alle ore 21, il teatro Massimo ospiterà un galà di danza dedicato a Nurayev, organizzato da Best Eventi. L’evento intende rendere omaggio alla figura del celebre ballerino attraverso performance di alta qualità, in un contesto di raffinata sobrietà. Un’occasione per apprezzare l’arte della danza e celebrare la sua storia in un’atmosfera elegante e rispettosa.

Il prossimo 13 maggio, alle ore 21, si terrà uno straordinario evento, il , organizzato da Best Eventi. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita). Rudolf Nureyev, il più grande ballerino il cui talento rimane ancora oggi ineguagliato, ha segnato un’epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia della danza. Eccelso danzatore, le cui doti espressive e virtuosistiche hanno esaltato talento ed irrequieta genialità, unendosi ad un incredibile carisma ed una presenza scenica unica. Nureyev ha saputo motivare alla passione per la danza tanti talentuosi danzatori, che oggi, arricchiti dal suo prezioso bagaglio artistico gli rendono omaggio nel Galà di danza omaggio a Nureyev.🔗 Leggi su Ilpescara.it

