Ballet Stars Gala | le stelle della danza a Roma

Il Ballet Stars Gala è un evento dedicato alla danza classica, che si svolge a Roma. La serata vede protagonisti solisti provenienti dai principali teatri internazionali, offrendo un omaggio alla tradizione e all’eleganza della danza. Un’occasione per apprezzare performance di alto livello in un contesto raffinato, ideale per gli appassionati e gli amanti di questa forma d’arte.

Cosa: Ballet Stars Gala – Omaggio alla Danza Classica, una serata con solisti dai maggiori teatri mondiali.. Dove e Quando: Roma, Auditorium Conciliazione, mercoledì 11 febbraio.. Perché: Un'occasione unica per vedere interpretazioni virtuose del repertorio classico e gemme contemporanee in un unico evento.. La Città Eterna si prepara ad accogliere un evento di straordinaria caratura artistica, capace di unire sotto lo stesso riflettore l'eleganza senza tempo della tradizione accademica e la vibrante intensità della coreografia moderna. Il prossimo 11 febbraio, il palcoscenico dell' Auditorium Conciliazione diventerà il punto d'incontro per alcune delle più brillanti stelle del firmamento internazionale del balletto.

