Dieci anni senza Luca al San Ferdinando con Carolina Rosi e Ficarra torna Non ti pago!

Torna in scena da giovedì 20 a domenica 30 novembre al Teatro San Ferdinando di Napoli la commedia NON TI PAGO! di Eduardo De Filippo con la Compagnia di Teatro di Luca De Filippo. Protagonisti Salvo Ficarra nel ruolo del protagonista Ferdinando Quagliuolo e Carolina Rosi nel ruolo della moglie Concetta. A un decennio dall’ultima . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Dieci anni senza Luca, al San Ferdinando con Carolina Rosi e Ficarra torna Non ti pago!

