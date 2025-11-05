Al Teatro Nuovo Sentiero Firenze lo spettacolo Benvenuti in Casa Gori
Ambientato a Prato durante il pranzo di Natale, il film racconta con ironia e amarezza le vicende di una famiglia toscana, i Gori, riunita intorno alla tavola. Attraverso i dialoghi serrati, i pettegolezzi e le tensioni familiari, emergono segreti, rancori e contraddizioni che trasformano la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Emilio Solfrizzi in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Per un “quadrilatero” amoroso più che instabile, equivoci e ironia a non finire #udine #fvg #teatro - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, Ascanio Celestini in scena con ‘Poveri cristi’ - Ascanio Celestini sarà in scena al Teatro Puccini di Firenze con lo spettacolo "Poveri cristi" venerdì 7 e sabato 8 novembre, alle ore 21. Da msn.com
Firenze, doppia tappa al Teatro Verdi per Carmen Consoli nell’ambito del tour 'Amuri Luci' - Doppia tappa a Firenze per Carmen Consoli, in concerto lunedì 3 e martedì 4 novembre al Teatro Verdi di Firenze nell’ambito del tour che segue l’uscita di “Amuri Luci”, nuovo album che segna l’avvio ... Riporta 055firenze.it
Teatro, Stefano Massini porta a Firenze 'Donald': alla Pergola il racconto dell'ascesa di Trump - Trump prima di Trump, le origini, la scuola, gli affari, i successi e gli insuccessi dell’uomo poi che è diventato l’attuale Presidente degli Stati Uniti: Stefano Massini lo racconta a teatro in ... Lo riporta 055firenze.it