Al Must di Vimercate la mostra sul Mosè Bianchi

Al Must di Vimercate, dal 31 gennaio, si inaugura la mostra dedicata a Mose Bianchi, artista di rilievo della scena lombarda. L’esposizione offre un'occasione per conoscere meglio il suo percorso artistico e il contributo alla cultura locale. Un'opportunità per apprezzare opere e approfondimenti sulla vita di uno dei protagonisti del panorama artistico del XIX secolo in Brianza.

In Brianza si celebrano il genio e l'opera dell'illustre maestro monzese. Sabato 31 gennaio apre al Must di Vimercate "Mose Bianchi. L'Ottocento a colori", la mostra dedicata a Mosè Bianchi, pittore monzese divenuto celebre e apprezzato nella seconda metà del XIX secolo, evento di punta di tutta la stagione culturale. La collezione del museo vimercatese accoglierà due prestigiosi dipinti di Mosè Bianchi che ritraggono i coniugiSottocasa-Ponti, proprietari della villa che oggi è sede del Must e protagonisti della scena culturale cittadina dell'epoca. Opere che saranno esposte al pubblico insieme ad altri prestiti provenienti da collezioni pubbliche e private, per un allestimento che comprende 40 dipinti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su mosè bianchi

In Brianza, si rende omaggio al talento di Mosé Bianchi con una mostra dedicata all’illustre artista monzese.

Al Must di Vimercate, sono esposte oltre quaranta opere di Mosè Bianchi, uno dei protagonisti del secondo Ottocento italiano.

Ultime notizie su mosè bianchi

