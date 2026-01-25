Al Must di Vimercate, sono esposte oltre quaranta opere di Mosè Bianchi, uno dei protagonisti del secondo Ottocento italiano. La mostra offre un’occasione per conoscere da vicino la sua produzione artistica e il suo ruolo nel panorama culturale dell’epoca. Un percorso espositivo che permette di apprezzare la varietà e la qualità delle sue opere, contribuendo a valorizzare il suo contributo alla storia dell’arte italiana.

Le oltre quaranta opere esposte al Must di Vimercate raccontano un grande protagonista del secondo Ottocento italiano. Dalla veduta cittadina alla scena di genere, alla ritrattistica: un percorso che esplora la ricerca dell’artista in tutta la sua complessità con dipinti provenienti da prestiti pubblici e privati. È dedicato a Mosè Bianchi, il grande Maestro monzese, l’appuntamento più importante della stagione del museo di via Vittorio Emanuele. L’evento inaugura anche la collaborazione con i Musei civici monzesi che per l’occasione hanno spedito in città otto opere e hanno organizzato un programma nel programma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mosè Bianchi sbarca al Must. Quaranta capolavori in prestito

