al teatro comunale di cavriglia arriva walter veltroni

Il Teatro Comunale di Cavriglia si prepara ad accogliere Walter Veltroni giovedì 8 gennaio alle 21:30, primo appuntamento della stagione teatrale 2026. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, rappresenta un’occasione per il pubblico locale di approfondire temi culturali e sociali attraverso l’intervento di una figura di rilievo nel panorama italiano.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Giovedì 8 gennaio alle 21 e 30 si svolgerà il primo appuntamento della stagione teatrale 2026, organizzata dal Comune, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, presso il Teatro Comunale. A calcare il palcoscenico cavrigliese l’8 gennaio sarà Walter Veltroni, protagonista dello spettacolo L E EMOZIONI CHE ABBIAMO VISSUTO. Gli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile. Walter Veltroni, grande protagonista della recente storia politica e della cultura italiana, con questo progetto si mette in gioco personalmente, restituendo i momenti più importanti della vita che ha vissuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

