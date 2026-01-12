Sicurezza nelle stazioni la Uil Rimini | Basta aggressioni il sistema deve rispondere ora

La Uil Rimini ribadisce l’importanza di garantire la sicurezza nelle stazioni, evidenziando come le aggressioni rappresentino un problema urgente e persistente. È necessario un intervento immediato e concreto da parte delle autorità per rafforzare il sistema di sicurezza e prevenire ulteriori episodi violenti, affinché i viaggiatori possano sentirsi protetti e tutelati in ogni momento.

