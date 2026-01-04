Notte di paura | due aggressioni con rapina in un' ora

Nella notte nel centro storico di Genova, due aggressioni con rapina si sono verificate in un’ora, coinvolgendo i soccorritori della Croce Bianca e le forze dell’ordine. L’ambulanza 3-277 è intervenuta due volte in Salita Pollaiuoli, dove sono stati segnalati gli incidenti. La situazione ha richiesto un pronto intervento per garantire l’assistenza alle vittime e garantire la sicurezza nella zona.

Ancora una notte movimentata, nel centro storico, per i soccorritori del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese e le forze dell'ordine: l'ambulanza 3-277 è intervenuta due volte in Salita Pollaiuoli, dove erano state segnalate due aggressioni a scopo di rapina.

Salita Pollaiuoli, doppia rapina nella notte a Genova: due feriti non gravi nei vicoli - Doppia rapina nella notte a Genova in Salita Pollaiuoli: due feriti non gravi, interventi della Croce Bianca e indagini della Polizia di Stato. ligurianotizie.it

Doppia rapina nel centro storico di Genova, due persone aggredite per il portafoglio - Due tentate rapine, visto che in entrambi i casi la violenza è nata per rubare alle vittime il portafogli o il ... primocanale.it

