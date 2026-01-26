Africa Eco Race 2026 nel caos | pioggia neve e vento bloccano la carovana a Tangeri

L'Africa Eco Race 2026 ha incontrato notevoli difficoltà alla partenza da Tangeri a causa di condizioni meteorologiche avverse. Pioggia, neve e vento hanno provocato ritardi e blocchi, mettendo alla prova la preparazione e la resistenza della carovana. La manifestazione, prevista come un'avventura nel cuore dell’Africa, si trova ora a dover affrontare imprevisti legati alle condizioni climatiche, rendendo incerta la partenza prevista.

Quella che doveva essere una partenza epica nel cuore dell'Africa rischia di trasformarsi in una sfida contro il meteo più estremo. La 17ª edizione dell'Africa Eco Race è bloccata a Tangeri, alle prese con piogge torrenziali, freddo pungente e vento oltre i 100 kmh, condizioni del tutto impreviste per un rally che richiama l'immaginario del deserto e delle dune. Il nord del Marocco è colpito da una vera e propria tempesta artica, con immagini che ricordano più il Rally di Montecarlo che una competizione africana. Le autorità marocchine stanno intervenendo con ruspe, trattori e sabbia per limitare i danni, ma la situazione resta critica per la carovana composta da oltre 140 equipaggi.

