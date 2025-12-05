Affari Tuoi non conduce Stefano De Martino | perché c’è Herbert al suo posto

Una puntata decisamente particolare, quella di venerdì 5 dicembre di Affari Tuoi. Stefano De Martino ha infatti deciso di fare un passo indietro, almeno per un po’, rinunciando al suo ruolo di conduttore. Ecco cos’è accaduto in studio. Affari Tuoi, conduce Herbert Ballerina. Sappiamo bene che il confronto a distanza tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ha messo un bel po’ in difficoltà la Rai e Stefano De Martino. In una fascia oraria prima dominata, con la presenza di Striscia la Notizia, ora si fa fatica ad avere la meglio. La coppia composta da Gerry Scotti e Samira Lui fa faville e così la rete pubblica ha tentato di inventarsi qualcosa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, non conduce Stefano De Martino: perché c’è Herbert al suo posto

