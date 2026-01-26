Secondo il presidente del Flamengo, il trasferimento di Lucas Paquetà dal West Ham al club brasiliano è prossimo alla conclusione. La trattativa si avvicina alla fase finale, segnando un passo importante per entrambe le squadre coinvolte. La notizia conferma l'interesse del Flamengo nel rafforzare la propria rosa con un giocatore di rilievo internazionale. Restano da definire gli ultimi dettagli per formalizzare l’accordo.

Sito inglese: Il progetto di trasferimento di Lucas Paquetà dal West Ham al Flamengo è vicino al completamento, così dice il presidente del club brasiliano. Paquetà, arrivato al West Ham dal Lione nel 2022, vuole tornare al club della sua infanzia e, secondo quanto riferito, ha già concordato termini personali con il Flamengo, campione in carica della Copa Libertadores. Il trequartista non è stato coinvolto nelle ultime tre partite del West Ham, con notizie emerse nel fine settimana secondo cui era stato concordato un compenso di 48,9 milioni di dollari (35,8 milioni di sterline) per il suo trasferimento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Affare Paquetà vicino, sostiene il presidente del Flamengo

Approfondimenti su affare paquetà

Il Flamengo ha intensificato i negoziati per il ritorno di Lucas Paquetá, con l’obiettivo di finalizzare la trattativa nel minor tempo possibile.

Lucas Paquetá, ex centrocampista del Milan, sembra avere già deciso di tornare in Brasile e potrebbe lasciare il Flamengo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

#Paquetà si è ulteriormente sbilanciato e questo commento sotto una foto che lo ritrae con la maglia del #Flamengo ne è una prova inconfutabile. Il #WestHam continua a resistere alle avances del club brasiliano, ma l’affare è più caldo che mai. #calciomercat x.com

Affare in dirittura d'arrivo che permette di avere un rinforzo per Conte a prezzo di saldo... per ora. Cosa ne pensate Ditelo nei commenti! - facebook.com facebook