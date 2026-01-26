Il Flamengo ha intensificato i negoziati per il ritorno di Lucas Paquetá, con l’obiettivo di finalizzare la trattativa nel minor tempo possibile. Il club brasiliano ha chiarito la propria strategia, concentrandosi sui dettagli principali per rendere possibile il trasferimento. La volontà di riportare il centrocampista in Brasile si fa sempre più concreta, segnando un passo importante nel percorso di questa trattativa.

Sergio Ramos vicino all’intesa con il Siviglia: raggiunto un principio di accordo! Ma il ruolo sarà diverso. Maldini Lazio, ci siamo! Accordo in dirittura d’arrivo: si va verso il prestito con opzione di riscatto, i dettagli Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO Maldini Lazio, ci siamo! Accordo in dirittura d’arrivo: si va verso il prestito con opzione di riscatto, i dettagli Sergio Ramos vicino all’intesa con il Siviglia: raggiunto un principio di accordo! Ma il ruolo sarà diverso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Paquetá Flamengo, la trattativa accelera! L’obiettivo del club brasiliano è chiaro: i dettagli

Flamengo, ora è ufficiale: Filipe Luis ha rinnovato fino al 2027. Il comunicato ufficiale del club brasilianoIl Flamengo ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Filipe Luis fino al dicembre 2027.

Esposito Sampdoria, il centrocampista resta un chiaro obiettivo dei doriani. Le ultime sulla possibile trattativaEsposito, centrocampista, continua a essere un obiettivo prioritario per la Sampdoria.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La trattativa per Paquetá e West Ham definisce un valore di 45 milioni di euro per il Flamengo; Gli affari del giorno: il Como punta la stellina Lahdo, ufficiale Douglas Costa al Chievo in D; Lucas Paquetá torna al Flamengo con uno storico accordo con il West Ham che potrebbe raggiungere i 42 milioni di euro; Il West Ham rifiuta l’offerta del Flamengo per Lucas Paquetá e chiede un prezzo più alto per liberare il centrocampista.

Flamengo, la terza offerta è quella giusta? Paquetà può salutare la Premier e il West HamIl Flamengo è tornato alla carica per Lucas Paquetá. Il club brasiliano ha presentato al West Ham una nuova offerta superiore ai 41 milioni. tuttomercatoweb.com

Paquetá Flamengo: l’ex Milan pronto a tornare a casa e spinge per il ritorno in Brasile? La sua decisione è già presaPaquetá Flamengo: l’ex Milan pronto a tornare a casa e spinge per il ritorno in Brasile? La sua decisione è già presa Il futuro di Lucas Paquetá potrebbe presto riportarlo in Brasile. L’ex trequartist ... calcionews24.com