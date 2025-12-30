Saporetti e Cappelli chiude dopo 121 anni | addio alla bottega di strumenti musicali

Saporetti e Cappelli, storica bottega di strumenti musicali di Firenze, chiude i battenti dopo 121 anni di attività. Fondata nel 1904 vicino alle Cappelle Medicee, questa realtà rappresenta un importante capitolo della tradizione artigianale e commerciale della città. La decisione segna la fine di un’epoca per un negozio che ha accompagnato generazioni di appassionati e professionisti del settore musicale.

Firenze, 30 dicembre 2025 - Si chiude dopo più di un secolo la storia di Saporetti e Cappelli, fondata nel 1904 sotto le Cappelle Medicee, nel cuore di Firenze. Per oltre un secolo ha realizzato strumenti musicali e pubblicato edizioni amate da bande e musicisti di tutta Italia. "E' stata una decisione molto sofferta ma non avevamo altra scelta", dice a bassa voce Lanfranco Cappelli, oggi custode degli ultimi giorni di questa lunga avventura iniziata dal nonno Guido insieme a Guglielmo Saporetti più di 121 anni fa. Da loro l’attività passò a Enzo Cappelli e ad Alberto Saporetti, e poi nel 2012 a Gianluca, fratello di Lanfranco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

