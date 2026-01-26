Addio a Daniele Zanon istruttore di fitness morto nel sonno a 58 anni

È venuto a mancare all’età di 58 anni Daniele Zanon, istruttore di fitness noto nel settore. Era in attesa di partecipare a un evento dedicato agli appassionati di ciclismo indoor a Bassano del Grappa. La sua scomparsa, avvenuta nel sonno, ha colpito amici e colleghi, lasciando un vuoto nel mondo del fitness e della community sportiva locale.

Era pronto a partecipare a un evento in programma a Bassano del Grappa, rivolto agli appassionati di ciclismo indoor. A quell'appuntamento, però, non si è presentato. Daniele Zanon, 58 anni, è morto nel sonno nella giornata di sabato 24 gennaio. Un punto di riferimento nel mondo del fitness locale. Un lavoratore esemplare alla Mec Store di San Vito al Talgliamento, dove ha ricoperto la mansione di magazziniere. Daniele si è trovato negli anni a dover affrontare dei momenti difficili come la perdita della moglie e un tumore. Si è rimesso in piedi, affrontando la vita con forza e carattere ritagliandosi del tempo libero come ciclista e istruttore di spinning.

