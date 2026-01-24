Si svolge in forma riservata l’addio a Bladen, il bambino morto nel sonno. La cerimonia, sobria e intima, ha visto la partecipazione di pochi familiari stretti, tra cui mamma, papà, la sorellina e il fratellino. Un momento di silenziosa commozione per salutare il piccolo, in un contesto di rispetto e discrezione.

Una cerimonia semplice, strettamente privata, a cui hanno partecipato solo mamma e papà, la sorellina e il fratello, i parenti più stretti e basta. Poi il viaggio verso il luogo di cremazione. Il corpo del piccolo Bladen verrà infine restituito a mamma Alice e papà Dinesh, i due operai di 31 e 37 anni di Verderio che sabato scorso hanno perso il loro ultimogenito di nemmeno un mese e mezzo, morto nel sonno, mentre dormiva nel loro lettone. È stata probabilmente una morte bianca, cioè un caso di Sids, la sindrome della morte improvvisa del lattante o della morte in culla. Manca ancora il verdetto definitivo perché alcuni accertamenti sono in corso: dalle prime risultanze dell’autopsia, sembra però quella la causa della morte di Sids, sebbene inizialmente si sia sospettato che invece il neonato fosse morto soffocato inavvertitamente dalla mamma con cui stava dormendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bimbo morto nel sonno. L’addio a Bladen

Leggi anche: Tragedia improvvisa, bimbo di un anno morto nel sonno al nido: vani i disperati tentativi di rianimarlo

Neonato morto nel lettone: dall’autopsia la verità su Bladen. Soffocamento fataleL’autopsia sul caso di Bladen, il neonato deceduto nel lettone a Verderio, ha confermato che la causa della morte è stata un soffocamento accidentale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Bimbo morto all'asilo di Soci, cinque avvisi di garanzia

Argomenti discussi: Tragedia a Ottana, bambino di due anni muore nel sonno: una comunità sconvolta; Tragedia a Ottana: malore nel sonno, bimbo di due anni muore nella sua culla; Bimbo morto nel sonno. L’addio a Bladen; Tragedia a Ottana: morto un bimbo di due anni, annullati i festeggiamenti di Sant'Antonio.

Bimbo morto nel sonno. L’addio a BladenUna cerimonia semplice, strettamente privata, a cui hanno partecipato solo mamma e papà, la sorellina e il fratello, ... ilgiorno.it

Tragedia a Ottana, bimbo di due anni muore nel sonnoI genitori cercavano di svegliarlo ma il piccolo Francesco non si muoveva. Inutile l’intervento del 118. Il sindaco cancella tutti i festeggiamenti di Sant’Antonio: «Siamo sconvolti» ... unionesarda.it

Un bimbo di soli 10 mesi è morto dopo 53 giorni di agonia per le gravi ustioni riportate in un drammatico incidente domestico - facebook.com facebook

Vico del Gargano, bimbo di due mesi morto dopo la caduta dal passeggino: il pm chiede l’archiviazione x.com