Addio all’ex sindaco Corrado Guidi morto a 58 anni

La comunità di Bientina piange la scomparsa improvvisa di Corrado Guidi, ex sindaco della città, deceduto a 58 anni. La sua perdita ha scosso l’intero paese, lasciando un vuoto nel cuore della collettività.

Bientina (Pisa), 14 dicembre 2025 – Un’intera comunità in lutto per l’improvvisa scomparsa di Corrado Guidi, l’ex sindaco di Bientina. Aveva 58 anni e per due mandati era stato eletto come primo cittadino con il Partito democratico dal 2007 al 2017. La morte improvvisa è avvenuta nella notte fra il 13 e il 14 dicembre. Germogli Ph 30 Settembre Pontedera, conferenza stampa per finanziamenti stanziati dalla Regione alla sanita della Valdera Corrado Guidi Foto Sarah EspositoFotocronache Germogli “La scomparsa improvvisa di Corrado Guidi, già sindaco stimato di Bientina e sempre attivo e presente per la sua comunità, ci lascia attoniti”, scrive il presidente Eugenio Giani esprimendo il suo cordoglio e quello della Regione Toscana appresa la notizia della morte di Guidi. Lanazione.it

