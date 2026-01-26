Ad Avellino la presentazione di due libri su Giovanni Frignani e Raffaele Aversa

In occasione di un evento ad Avellino, saranno presentati due libri dedicati a Giovanni Frignani e Raffaele Aversa, figure di rilievo nella Resistenza italiana. I volumi approfondiscono le vite di questi ufficiali dei Carabinieri, martiri delle Fosse Ardeatine, e contribuiscono alla memoria storica di quegli eventi. L’iniziativa offre un’occasione per riflettere su valori e sacrifici legati a quegli anni.

Si terrà la presentazione di due volumi dedicati a figure centrali della Resistenza italiana: Giovanni Frignani e Raffaele Aversa, ufficiali dei Carabinieri e martiri delle Fosse Ardeatine. Al centro dell'incontro il libro di Mario Avagliano, "L'uomo che arrestò Mussolini. Storia dell'ufficiale dell'Arma Giovanni Frignani dalla Grande Guerra alle Fosse Ardeatine" (Marlin editore), una biografia intensa e documentata che ricostruisce la vicenda umana e militare del tenente colonnello dei Carabinieri Giovanni Frignani, dalle trincee della Prima guerra mondiale alla Resistenza clandestina a Roma, fino al suo assassinio il 24 marzo 1944. Due libri, due storie vere, due uomini che hanno avuto il coraggio di scegliere. L'uomo che arrestò Mussolini di Mario Avagliano ricostruisce la storia di Giovanni Frignani, il carabiniere che il 25 luglio 1943 ebbe il compito di arrestare Benito Mussolini.

