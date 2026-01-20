L’interesse di Donald Trump per la Groenlandia continua a suscitare attenzione, con l’ex presidente statunitense che manifesta forte determinazione nel voler acquisire l’isola. Recentemente, ha rivolto critiche alla Francia, annunciando dazi su vino e champagne come risposta alle posizioni europee. Questa vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e rapporti complessi tra gli Stati Uniti e l’Europa, con implicazioni geopolitiche ancora da approfondire.

Donald Trump non sente storie, vuole la Groenlandia a tutti i costi. Nei suoi quotidiani attacchi stavolta nel mirino finisce Macron. Il presidente Usa pubblica su Truth un messaggio riservato che gli aveva mandato il leader francese, e poi dopo aver preso le distanze da Parigi, minaccia nuovi dazi. Il messaggio di Macron. "Amico mio, siamo totalmente allineati sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull'Iran. Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia". E infine: "Cerchiamo di fare grandi cose. 1) Posso organizzare un incontro del G7 a Parigi giovedì pomeriggio e invitare gli ucraini, i siriani e i russi a margine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Groenlandia, Trump: "Gli Europei non faranno resistenza. Alla Francia dazi del 200 su vino e champagne"

Groenlandia, Trump: “Leader Ue non faranno molta resistenza”. Poi minaccia dazi al 200% su vino e champagne francesi. “Nessuno vuole Macron”L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che i leader dell'Unione Europea potrebbero non opporsi molto alle sue future politiche.

Groenlandia, Trump minaccia dazi del 200% su vini e champagne. “Macron? Nessuno lo vuole” – La direttaLe tensioni tra Stati Uniti e Unione europea si intensificano sulla questione Groenlandia, territorio danese considerato strategico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Groenlandia, il punto di rottura; Groenlandia, otto Paesi europei: 'Rafforziamo sicurezza dell'Artico'; Trump annuncia dazi agli europei, 'in Groenlandia un gioco pericoloso'; Groenlandia, l’Ue risponde alle minacce di Trump: l’ipotesi di dazi da 93 miliardi contro gli Usa.

Donald Trump: "Sulla Groenlandia non si torna indietro. I leader europei non opporranno resistenza" - Il presidente americano schernisce i leader europei e annuncia un incontro sul tema a Davos. huffingtonpost.it