Abu Dhabi non basta a fermare la guerra Poche novità sul negoziato

Nonostante le recenti trattative a Abu Dhabi tra delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti, non sono emerse novità significative sul conflitto in Ucraina. Il presidente Zelensky, intervenuto a Vilnius, ha segnalato progressi nei negoziati, ma ha sottolineato che una pace duratura richiederà sacrifici e compromessi da tutte le parti coinvolte. La situazione rimane complessa e nessuna soluzione immediata sembra imminente.

Anche da Abu Dhabi non è arrivata nessuna svolta relativa al conflitto in Ucraina. Parlando da Vilinius, nel corso della conferenza stampa tenuta a Vilnius insieme al presidente lituano Gitanas Nauseda e a quello polacco Karol Nawrocki, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che nei negoziati condotti negli Emirati Arabi (a cui hanno preso parte delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti) per porre fine all’invasione russa su vasta scala iniziata il 24 febbraio del 2022 sono stati compiuti progressi, pur riconoscendo che un eventuale accordo di pace richiederà compromessi da parte di tutti gli attori coinvolti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Abu Dhabi non basta a fermare la guerra. (Poche) novità sul negoziato Donbass come linea rossa: ad Abu Dhabi il negoziato che può fermare la guerraA Abu Dhabi si svolgono i colloqui tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, con l’obiettivo di trovare una via d’uscita dal conflitto nel Donbass. Abu Dhabi, il primo tavolo a tre sulla guerra in Ucraina: Stati Uniti, Kiev e Mosca si incontrano sul nodo DonbassOggi si apre un incontro trilaterale a Abu Dhabi tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, focalizzato sulla questione del Donbass. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Yemen. Il governo accusa gli Emirati Arabi Uniti di gestire una prigione segreta; Zelensky attacca l’Europa. Ad Abu Dhabi il vertice a tre; La guerra narrativa tra Riyadh e Abu Dhabi, quando la fratellanza del Golfo cede il passo alla rivalità digitale; Ad Abu Dhabi i colloqui Usa-Russia-Ucraina. Cremlino: La pace? Kiev abbandoni il Donbass. Abu Dhabi non basta a fermare la guerra. (Poche) novità sul negoziatoDa Vilnius Zelensky conferma che i colloqui di Abu Dhabi hanno ridotto alcune distanze tecniche, ma non quelle politiche. La trattativa ... formiche.net Orgoglio e grinta, Verstappen vince ad Abu Dhabi ma non basta. Norris è campione del mondoAuto e pilota britannici. A lungo in testa quest’anno, ce l’hanno fatta. In casa McLaren non accadeva nel 2008, con un certo Lewis Hamilton. Oggi diventa campione un ventiseienne (l’undicesimo con la ... ilsole24ore.com Ad Abu Dhabi il trilaterale sull'Ucraina. Mosca non cede sul Donbass, attacchi su Kiev Link nei commenti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.