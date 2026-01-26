A Pozzuoli un convegno sulla necropoli tardoantica paleocristiana di San Vito

Mercoledì 28 gennaio a Pozzuoli si svolgerà un convegno dedicato allo studio della necropoli tardoantica paleocristiana di San Vito. L’evento riunirà esperti e studiosi per approfondire le prime tracce del cristianesimo nella zona e il contesto storico e archeologico di questa importante testimonianza. Un’occasione per condividere recenti scoperte e riflettere sul patrimonio culturale di Pozzuoli in epoca tardoantica.

Mercoledì prossimo, 28 gennaio, a Pozzuoli si terrà un convegno nazionale di studi dal tema: "Le prime tracce del cristianesimo a Pozzuoli. La necropoli tardoantica paleocristiana di San Vito. Scoperte recenti". Il meeting verrà ospitato nella medesima location della necropoli ed avrà inizio alle ore 10.00. Promotori del convegno sono il Villaggio Letterario in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con il contributo del Ministero della Cultura. L'iniziativa, curata da Maria Luisa Tardugno e Anna Russolillo, è dedicata alla presentazione e alla discussione delle ricerche condotte nel sito, uno dei contesti più significativi dell'area flegrea per lo studio delle prime attestazioni del cristianesimo.

