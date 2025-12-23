Folla in lacrime a San Vito per il ricordo di Luca e Cristian | Ora la verità sulla tragedia

A un anno dalla tragedia sul Gran Sasso, a San Vito si è svolta una commemorazione con oltre 300 persone, che hanno voluto ricordare Luca Perazzini e Cristian Gualdi. La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione e vicinanza per i familiari degli alpinisti scomparsi durante un'escursione. L’evento ha offerto l’occasione per fare il punto sulla vicenda e affrontare il dolore condiviso dalla comunità.

Una folla in lacrime a San Vito per ricordare Luca e Cristian. Ieri sera oltre 300 persone hanno voluto stringersi ai parenti di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due amici alpinisti di Santarcangelo morti un anno fa sul Gran Sasso durante un’escursione. Una tragedia che ha sconvolto Santarcangelo e l’Italia intera. Al termine della messa ha preso la parola Giancarlo Perazzini, il padre di Luca, visibilmente commosso: "Ringrazio tutti quelli ci sono stati vicini in questo anno durissimo e chi è venuto stasera (ieri per chi legge, ndr) per ricordare Luca e Cristian". Voce rotta dall’emozione anche per Francesca Giovanetti, l’avvocata che insieme al collega Luca Greco sta assistendo le famiglie nell’inchiesta che la Procura di Teramo ha aperto sulla tragedia, per capire se potevano essere salvati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

