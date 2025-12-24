Fausto Leali | Ho tre famiglie è difficile riunire tutti a Natale Faccio il possibile per essere presente
Con il Natale ormai alle porte, Fausto Leali ha parlato della sua famiglia e di come trascorrerà le festività: "Ho un piccolo "difetto": ho tre famiglie. Questo rende difficile riunire tutti, ma faccio il possibile per essere presente". Il cantante è padre di 4 figli e si è sposato tre volte, l'ultima con Germana Schena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
