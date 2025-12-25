Fausto Leali | Ho un problema | ho tre famiglie A Natale difficile stare insieme

Fausto Leali, chi è: “Prima del successo ho lavorato in officina”/ “I ladri mi hanno portato via i premi” - Fausto Leali, chi è il cantante: gli inizi di carriera, il suo terzo matrimonio con Germana Schena e il successo Fausto Leali ricorda gli inizi di carriera: “Ho lavorato in officina e come garzone” ... ilsussidiario.net

Fausto Leali: “Una donna mi distrusse l’auto con il cric. Non ho mai avuto il Parkinson, era una fake news” - Fausto Leali, ospite de La Volta Buona in onda mercoledì 25 giugno, ha ricordato un episodio del suo passato e della sua storia d'amore con Germana Schena. fanpage.it

“Ho tre famiglie, è difficile riunire tutti a Natale”. Fausto Leali racconta le feste divise tra figli, affetti e il tentativo costante di non mancare mai. Un equilibrio complesso, fatto di tempo condiviso e piccoli gesti che tornano a pesare più di tutto. - facebook.com facebook

