Fausto Leali | Ho un problema | ho tre famiglie A Natale difficile stare insieme
Con l’arrivo del Natale, tra luci, tavolate e canzoni, anche Fausto Leali si ritrova a fare i conti con una realtà che chiama con affetto, ma anche con un pizzico di ironia, un suo “difetto”: quello di avere tre famiglie. Sposato per tre volte, il cantautore confessa che le feste, per lui, sono. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Fausto Leali: “Ho tre famiglie, è difficile riunire tutti a Natale. Faccio il possibile per essere presente”
Leggi anche: Kimi Antonelli: “Ho avuto un problema con il posteriore in Q2, in gara sarà difficile”
Fausto Leali: "Ho un problema: ho tre famiglie. A Natale difficile stare insieme" - Il cantautore racconta il suo "Natale a tappe", che lo vede impegnato a tenere insieme affetti diversi, senza lasciare indietro nessuno ... today.it
Fausto Leali, chi è: “Prima del successo ho lavorato in officina”/ “I ladri mi hanno portato via i premi” - Fausto Leali, chi è il cantante: gli inizi di carriera, il suo terzo matrimonio con Germana Schena e il successo Fausto Leali ricorda gli inizi di carriera: “Ho lavorato in officina e come garzone” ... ilsussidiario.net
Fausto Leali: “Una donna mi distrusse l’auto con il cric. Non ho mai avuto il Parkinson, era una fake news” - Fausto Leali, ospite de La Volta Buona in onda mercoledì 25 giugno, ha ricordato un episodio del suo passato e della sua storia d'amore con Germana Schena. fanpage.it
“Ho tre famiglie, è difficile riunire tutti a Natale”. Fausto Leali racconta le feste divise tra figli, affetti e il tentativo costante di non mancare mai. Un equilibrio complesso, fatto di tempo condiviso e piccoli gesti che tornano a pesare più di tutto. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.