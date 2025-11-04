Dmo l’energia in movimento | I nostri mezzi sono un’eccellenza Puntiamo a 100 milioni di fatturato
di Federico Tommasini RUSSI (Ravenna) Un’azienda solida, in forte crescita. E che marcia verso il futuro. È la Dmo, realtà specializzata in mezzi per cantieri e industrie e fondata da Gabriele Silvagni, presidente e a.d. del gruppo. Di cosa si occupa l’azienda? "La nostra missione principale è quella di gestire e fornire macchine per il movimento terra. La nostra gamma è molto ampia e copre diversi ambiti: dal riciclo dei rifiuti alla lavorazione di materiali come plastica, ferro e settori industriali. Partecipiamo ogni anno a Ecomondo, perché rappresenta una vetrina importante per il nostro comparto, che conta numerosi acquirenti e interlocutori qualificati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
