A dieci anni dalla morte una fiaccolata per ribadire la richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, numerose iniziative si sono svolte in tutta Italia, tra cui una fiaccolata a Padova. L'evento ha rappresentato un momento di vicinanza alla famiglia e un invito a fare luce sulla verità e sulla responsabilità di quanto accaduto. La memoria di Regeni continua a richiedere giustizia, sottolineando l’importanza di approfondire e chiarire i fatti ancora oggi.

Come in tante città d'Italia iniziativa per ricordare lo studente friulano torturato e ucciso al Cairo. Tra le promotrici l'assessora Francesca Benciolini. Il 4 febbraio ad Abano Terme il docu-film “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”, proiezioni anche a Padova In tutta Italia ci sono state iniziative per ricordare Giulio Regeni e anche Padova ha voluto dare l'ennesimo concreto segno di vicinanza alla famiglia e soprattutto la necessità che si arrivi finalmente a stabilire verità e responsabilità. E sono già passati dieci anni, risposte la famiglia non ne ha ancora avute. Non quelle che si aspetterebbe, delle quali ha diritto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Giulio Regeni, i genitori a dieci anni dalla sua morte: “Siamo rimasti umani. Giulio continua a fare cose”A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, i suoi genitori ribadiscono l’importanza di cercare verità e giustizia, mantenendo vivo il ricordo del ricercatore italiano.

Giulio Regeni, Mattarella a 10 anni dalla scomparsa: “No compromessi su verità e giustizia”In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di perseguire la verità e la giustizia, ricordando la vita spezzata di Regeni.

Dieci anni dalla scomparsa di Regeni, Mattarella: No a compromessi su verità e giustiziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Dieci anni dalla scomparsa di Regeni, Mattarella: No a compromessi su verità e giustizia ... tg24.sky.it

Dieci anni dall’omicidio di Giulio Regeni da parte del regime egiziano di Al-Sisi. Non bisogna rassegnarsi - dopo anni di omertà e di depistaggi - andremo fino in fondo per verità e giustizia. Noi non dimentichiamo. #AlleanzaVerdiSinistra #GiulioRegeni #Verit facebook

