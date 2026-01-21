Nostra solitudine Daria Bignardi presenta il suo nuovo libro al Bper Forum
In un’epoca che confonde la connessione con la vicinanza, Daria Bignardi esplora la solitudine come uno dei grandi sentimenti del presente. Nel suo ultimo libro, Nostra solitudine, attraversa paesi feriti e guerre, incontra umani e animali, alla ricerca di un punto da cui restare in contatto con.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Daria Bignardi sorpresa in diretta televisiva accetta l’offerta della Clerici e valuta un ritorno in RaiOspite di Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno su Rai1, Daria Bignardi è arrivata per presentare il suo decimo libro, Nostra Solitudine, e si è ritrovata ... assodigitale.it
Antonella Clerici: Sono una donna libera, vuole Daria Bignardi nel cast di E’ sempre mezzogiornoAntonella Clerici oggi 21 gennaio 2026 ha avuto Daria Bignardi nel bosco di E' sempre mezzogiorno. Riuscirà a farla entrare davvero nel cast? ultimenotizieflash.com
Sono stata nella capitale piena di gatti, di bambini e di giovani. Nel mio quartiere, a Milano, invece, circolano soprattutto anziani e cani. Non sarà un altro segnale della nostra solitudine x.com
