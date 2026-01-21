eSerie A Goleador – A Nerd Show Bologna arriva King of the pitch l’evento esports organizzato da Lega Calcio Serie A

A Nerd Show Bologna ospita “King of the pitch”, l’evento esports organizzato da Lega Calcio Serie A. Con oltre 3 milioni di italiani che seguono regolarmente competizioni di videogiochi e più di 7 milioni che hanno partecipato a eventi esports nel 2024, l’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e intrattenimento nel mondo del calcio digitale.

Ogni settimana più di 3 milioni di italiani seguono competizioni di videogiochi e, nel 2024, quelli che hanno assistito almeno una volta a un evento esports hanno superato i 7 milioni. Numeri, questi, che dimostrano come gli sport elettronici rappresentino un fenomeno sempre più di successo nel nostro paese, in grado di abbracciare un pubblico numeroso e sfaccettato di appassionati, sia tra gli spettatori di queste competizioni, sia tra quelli che si cimentano nel cosiddetto esports competitivo. Un contributo diretto al successo dell'esports in Italia arriva dalla eSerie A Goleador, il campionato ufficiale esports organizzato da Lega Calcio Serie A in collaborazione con Infront Italy.

