7 donne e un mistero a Borgoricco

Il 28 febbraio 2026 a Borgoricco sarà rappresentata la commedia

il 28 febbraio 2026. Commedia liberamente tratta da 8 donne di Robert Thomas. Un giallo comico e surreale in cui 7 donne sono sospettate contemporaneamente di aver ucciso Marcello, l’unico uomo presente in casa. Tutto si svolge la vigilia di Natale, durante una bufera di neve. Si scoprirà che ciascuna delle donne ha un movente. Ma una volta che i loro segreti saranno svelati spetterà al pubblico capire chi è l’assassino! .🔗 Leggi su Padovaoggi.it

7 Donne e un mistero from Huit femmes by Robert Thomas regia Francesco Lezza Compagnia dell'Anello

