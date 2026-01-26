50 Pasolini a Teatrosophia

La stagione 2025–2026 di Teatrosophia propone uno spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini, figura centrale della cultura italiana del Novecento. L’evento si focalizza su “Petrolio”, uno dei suoi lavori più complessi e discussi, offrendo un’opportunità di riflessione sulla sua opera e sul suo impatto. Un’occasione per approfondire la figura di Pasolini attraverso una lettura critica e approfondita, nel rispetto della sua eredità culturale.

La stagione 2025–2026 di Teatrosophia si arricchisce di uno spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini, uno dei più grandi e controversi intellettuali italiani del Novecento, e alla sua opera più ambiziosa e discussa: Petrolio. Rimasta incompiuta e pubblicata postuma nel 1992 Petrolio è.

