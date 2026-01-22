50 Pasolini | Petrolio e le profezie di un intellettuale

Cosa: Lo spettacolo teatrale 50 Pasolini, un viaggio visionario ispirato all’opera postuma Petrolio.. Dove e Quando: Presso Teatrosophia, dal 29 gennaio al 1 febbraio 2026.. Perché: Un’occasione per esplorare il testamento intellettuale di Pasolini attraverso una pièce che unisce teatro, visual design e coreografia.. Il panorama culturale romano si arricchisce di un nuovo, intenso appuntamento dedicato a una delle figure più emblematiche e discusse del Novecento italiano. In occasione del cinquantennale della sua scomparsa, la stagione 2025-2026 accoglie 50 Pasolini, un’opera che si pone l’ambizioso obiettivo di sviscerare l’essenza di Petrolio, il romanzo-testamento rimasto incompiuto e pubblicato soltanto nel 1992. 🔗 Leggi su Ezrome.it

50 PASOLINI Tra Caravaggio, Giordano Bruno e PetroliniUn viaggio visionario e immaginifico dentro Petrolio, l’opera maxima, incompiuta e conclusiva di Pier Paolo Pasolini. La ricostruzione frammentaria e perturbante di una disperata vitalità in anticipo ... politicamentecorretto.com

La Macchinazione - The Ploy Un film necessario e scomodo che ci mostra un Pasolini intento a finire il suo saggio Petrolio fino alla sua morte, descritta in maniera coraggiosa e tristemente verosimile. Da vedere e rivedere con un Massimo Ranieri sugli scudi - facebook.com facebook

Dagli anni '60 #Pasolini si confronta con una molteplicità di media e generi, dalla «poesia visiva» al reportage fotografico sino al fumetto, reinventando format ancora incerti come il film di montaggio o l’iconotesto (quale avrebbe voluto fosse anche l’opera estr x.com